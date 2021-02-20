РИАМО - 20 фев. В конце февраля резидент сырного кластера Подмосковья «Куршавальская сыроварня» представит опытные образцы произведенного сыра представителям Минсельхозпрода региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сейчас у нас активно строится два резидента: компания «Сыровар» и «Куршавальская сыроварня». Сыроварня обещала уже на следующей неделе привезти нам первые опытные образцы своего сыра», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

Он добавил, что технологи второго резидента — компании «Сыровар» — завезли на площадку 60% оборудования и готовятся к началу производства.

Воскресенский отметил, что первая опытная партия продукции от «Сыровара» ожидается в декабре. Заработать на полную мощность кластер должен в конце следующего года.