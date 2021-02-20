РИАМО - 20 фев. На железнодорожных путях в районе станции Серпухов электричка насмерть сбила мужчину, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Не переходите пути в неположенном месте, не заходите за линию безопасности у края платформы», - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали быть внимательными на железнодорожной инфраструктуре.

15 февраля в районе станции Лось в столице пригородный поезд сбил насмерть девочку-подростка.

Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье>>