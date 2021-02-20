РИАМО - 20 фев. В честь Дня защитника Отечества столицу украсят порядка 400 праздничных плакатов, они появятся на билбордах, остановках и афишных стендах, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы

«На медиафасадах домов-книжек, на домах 8 и 28 на улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа будут показаны тематические видеоролики», - говорится в сообщении.

На домах-книжках видеоролик начнут транслировать с 17:55 21 февраля. В нем можно будет увидеть солдат и матросов, ордена и медали, корабли и российский триколора. Видео будут транслировать три дня.

Вечером в День защитника Отечества на центральных улицах мегаполиса включат праздничный режим архитектурной подсветки.

Фасад здания Государственной Думы РФ также украсят. На нем разместят панно и флагштоки с российским флагом.

23 февраля в РФ отмечается День защитника Отечества. Праздник появился во времена СССР и носил название День Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, с 2002 года этот день является официальным выходным в стране.