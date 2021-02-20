РИАМО - 20 фев. Благоустройство Михайловской набережной в подмосковном городе Коломна запланировали на 2021 год, объявлен электронный аукцион на определение исполнителя работ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство Михайловской набережной в городе Коломна», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Территорию набережной облагородят по адресу: улица Октябрьской революции, дом 174. Работы планируется завершить в 2021 году.

Благоустройство будет проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Набережная включена в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет муниципального, регионального и федерального бюджетов.