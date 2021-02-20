РИАМО - 20 фев. Готовность участка Троицкой линии столичного метро между станциями «Улица Новаторов» и «Мамыри» составляет более 30%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сейчас на Троицкой ветке метро в активном строительстве находится участок с пятью станциями – от «Улицы Новаторов» до «Мамырей». Его общую готовность мы оцениваем в 31%», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что станции украсят в современной эстетике, они получат яркий индивидуальный образ. Все станции данного участка подземки строятся открытым способом. На каждой из них завершено или заканчивается возведение ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций.

«Стены и потолки планируется отделать разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол будут выполнены гранитом, мрамором или габбро. В дизайне будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета», - добавил Бочкарев.

Троицкая линия метро пройдет от Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. Ее длина составит почти 40 километров. Предполагается, что новая ветка улучшит транспортные условия для 100 тысяч горожан.

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