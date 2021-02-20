РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Отопление восстановили в многоквартирном 14-этажном доме в микрорайоне Силикатная-2 в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник управляющей компании «Антей+».

«Отопления не было примерно с полуночи до 11 часов утра 20 февраля в доме на улице Тепличной, 12. В настоящее время подачу тепла полностью восстановили», - сказал сотрудник.

По его словам, причина отключения тепла пока выясняется.

Представитель МУП «Подольская теплосеть» заверил, что с их стороны отключения не было.