РИАМО - 20 фев. Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту отравления трех школьников в Раменском городском округе, они доставлены в больницу, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, сегодня трое учащихся были доставлены в медицинское учреждение из школы с признаками отравления», - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры установят причины и условия данного инцидента. Также региональная прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.

Данную проверку поручено провести Раменской городской прокуратуре.

Ход проверочных мероприятий по этому инциденту поставлен на контроль.