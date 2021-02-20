РИАМО - 20 фев. Военно-патриотические музеи и парки Подмосковья подготовили для жителей и гостей региона праздничные программы ко Дню защитника Отечества, так, праздник отметят в музеях «История танка Т-34» и «Зоя», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«22 февраля в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе будет организован показ исторической и современной бронетанковой техники и оружия. Пройдут показательные полеты аэроклуба ВВС, мастер-класс по дрессировке и поиску взрывных устройств, выступления десантников, демонстрация боевой экипировки «Ратник». А 23 февраля у стен Главного храма Вооруженных Сил России гостей ждет военно-историческая реконструкция», — говорится в сообщении.

В музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» в Мытищах проведут реконструкцию боя. Там также организуют соревнования в тире, заезды радиоуправляемых моделей танков. Мероприятия проведут 22, 23 и 24 февраля.

В музейном комплексе «Зоя» в Петрищеве пройдет лекция известного режиссера-документалиста, сценариста и публициста Романа Газенко. 21 февраля в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске расскажут об истории первого истребителя Як-1. 22-23 февраля в этом музее проведут торжественный марш военной техники, экскурсии, организуют катание на ретроавтомобилях.

23 февраля в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее проведут соревнования по разборке-сборке АК-47 и выставку «Мужество. Доблесть. Честь». Военно-технический музей в Черноголовке в День защитника Отечества проведет конкурс «Солдатская каша» и игру «Февральский десант». Участники смогут покататься на музейном бронетранспортере, санях, посоревноваться в тире.

Ленино-Снегиревский военно-исторический музей в Истре в субботу проведет военно-патриотическую акцию, посвященную генералу армии Афанасию Белобородову. 21-23 февраля там пройдут мастер-класс, семейная интерактивная программа, концерт.

В историко-культурном центре «Ратная конница» 23 февраля откроется экспозиция мастера батальных сцен Марка Домащенко и выставка Филиппа Москвитина, где представят портреты маршалов Великой Победы и великих полководцев России.

На территории музея-заповедника «Бородинское поле» 22 февраля пройдет лыжный забег по памятным местам русской славы.

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