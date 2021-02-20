РИАМО - 20 фев. В столице пройдет конкурс на лучшие инновационные туристические продукты Travel Tech Challenge, заявки можно подать до 19 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что туротрасль мегаполиса сильно пострадала от пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря внутреннему туризму, который помог выдержать удар пандемии, Москва приняла около 13 миллионов гостей из разных регионов РФ.

«Сейчас Covid-19 понемногу отступает, ждем открытия границ. Чтобы поддержать туриндустрию, объявили конкурс на лучшие инновационные туристические продукты», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, победители конкурса получат поддержку экспертов, а также смогут найти инвесторов и партнеров, протестировать свои разработки и выйти на международные рынки. Заявки принимаются на платформе Московского инновационного кластера.

Как уточняется на сайте конкурса, к участию в Travel Tech Challenge приглашаются высокотехнологичные стартапы и компании в туриндустрии.

Для участия у конкурсантов должен быть готовый продукт или MVP (минимально жизнеспособный продукт ), компетенции в создании технологий и управлении бизнесом и так далее.