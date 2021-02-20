РИАМО - 20 фев. За последние сутки в Подмосковье выявили 690 случаев заражения Covid-19, при этом в 11 городских округах новых случаев инфицирования не выявили, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

Наибольшее количество случаев за сутки выявили в Люберцах (63) и Королеве (61).

В Балашихе за сутки выявили 44 случаев заражения, 43 - в Щелкове, 34 – в Домодедове, 33 – в Красногорске, 24 – в Раменском, 21 – в Мытищах, 20 – в Химках, по 19 – в Воскресенске, Лобне, Одинцове и Орехово-Зуеве, 18 – в Солнечногорске, по 15 – в Дубне и Ленинском округе, по 14 – в Клину, Серпухове и Чехове, по 13 – в Коломне и Реутове, по 12 – в Жуковском, Наро-Фоминске и Сергиевом Посаде.

Десять новых случаев коронавируса выявили в Богородском округе, девять – в Подольске, по восемь в Дмитрове, Истре и Электростали, по семь – в Озерах, Павловском Посаде, Ступине и Фрязине, пять – в Лосино-Петровском, по четыре – в Волоколамске, Дзержинском, Егорьевске, Пушкине, Черноголовке, Шатуре и Электрогорске, по три – в Долгопрудном, Кашире и Котельниках, два – в Зарайске.

По одному случаю Covid-19 выявили в Луховицах, Лыткарине, Пущине и Талдоме.

Ни одного нового случая коронавируса не выявили в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Краснознаменске, Лотошине, Можайске, Молодежном, Протвине, Рузе, Серебряных Прудах и Шаховской, а также в Ивантеевке и Красноармейске, которые входят в городской округ Пушкинский, и Рошале, который входит в городской округ Шатура.

С начала пандемии в Подмосковье выявлено 208 899 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 4 423 человека. Выздоровел и выписался 170 621 человек.

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20 ФЕВРАЛЯ

- Свыше 200 пунктов вакцинации от Сovid‑19 работают в поликлиниках Подмосковья. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.