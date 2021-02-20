РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. Коммунальщики в субботу устраняют последствия аварии на магистральном трубопроводе на улице Ленина, 2/8, до окончания работ отключено холодное водоснабжение в нескольких домах на улице Флерова, Победы и проспекте Ленина, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители! С 09:00 до окончания работ аварийное отключение холодного водоснабжения по адресу: улица Флерова дома №№2А, 4А; проспект Ленина, 2/5, улица Победы, дома №№2, 4, 6, в связи с аварией на магистральном трубопроводе по адресу: улица Ленина, дом №2/8. Приносим извинения за представленные неудобства», - говорится в сообщении.

Работы по устранению аварии ведут сотрудники ООО «Водоканал».