РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске через аукционы сдали в аренду два земельных участка, благодаря которым муниципальный бюджет пополнится примерно на 4,9 миллиона рублей за год, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Аренда двух земельных участков в Подольске принесет в муниципальный бюджет порядка 4,9 миллиона рублей в год. За прошедший месяц (январь - ред.) в городском округе состоялось два аукциона, на которых нашлись хозяева для земельных участков площадью 480 и 1100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, земельный участок в деревне Наумово площадью 480 квадратных метров передали в аренду с годовой арендной платой 1,15 миллиона рублей, а 1100 квадратных метров в деревне Кутьино арендовали за 3,73 миллиона рублей в год. Оба участка передали в аренду на 10 лет.

«Передача земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в муниципальной и неразграниченной собственности, это обязательная работа администраций муниципальных образований, которая позволяет пополнить доходную часть местных бюджетов и вовлечь землю на территории округа в работу, что помогает защитить ее от простаивания», - заключил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.