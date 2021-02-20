РИАМО - 20 фев. После восстановления международных полетов злоумышленники могут переключиться на мошенничества с авиабилетами, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

В частности, речь идет о продаже билетов на несуществующие рейсы или создании поддельных сайтов авиакомпаний, с которых будут воровать данные банковских карт туристов.

«Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью. Все будет зависеть от условий, которыми все это будет сопровождаться. Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к этому маршруту», – сказал Сычев в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что злоумышленники всегда работают по одной и той же схеме, создавая у потребителей ощущение привлекательности услуг за небольшие деньги.

«Аналогично и здесь происходит, когда предлагают «удачные цены» и «удачные рейсы». Когда возникает ситуация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые нигде на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей, что против вас работают мошенники. Их основная цель – это завладеть данными ваших платежных инструментов», – заключил Сычев.

«Пришлось ехать на Мальдивы»: любители зимовки в теплых странах о неудачном сезоне>>