В минувшую пятницу стало известно, что 25 февраля в Москве начнется голосование, участникам которого предстоит решить, какой памятник установить на Лубянке. Его инициатором стала Общественная палата Москвы. Выбирать предстоит между Феликсом Дзержинским и Александром Невским. Эта инициатива вызвала бурные обсуждения в соцсетях, разделив пользователей на два лагеря. В их аргументах разбирался корреспондент РИАМО.

Дзержинский или Невский

официальный сайт Общественной палаты Москвы

Об инициативе Общественной палаты (ОП) Москвы относительно голосования по вопросу, давно ставшему камнем преткновения в российском обществе, стало известно днем 19 февраля. Оно пройдет в рамках проекта «Активный гражданин», а также в СМИ и при помощи муниципальных депутатов.

Как отметил зампред столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов, голосование начнется 25 февраля и завершится 5 марта. «На выбор два варианта: Дзержинский и Александр Невский», — говорится в сообщении ОП.

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому уже стоял на Лубянской площади, но был демонтирован в 1991 году по решению Моссовета. Кадры этого процесса облетели весь мир и стали едва ли не главным символом конца существования СССР — даже более ярким, чем переименование Ленинграда в Санкт-Петербург.

В конце 90-х годов в России все чаще стали звучать предложения вернуть памятник Железному Феликсу на Лубянку, которые находили как ярых сторонников, так и ярых противников. Как считают в ОП Москвы, голосование позволит жителям самим выбрать, памятник какой исторической персоне должен стоять на одной из центральных площадей столицы.

Алексей Венедиктов предложил организовать рабочую группу, которая сможет обеспечить наблюдение за проведением опроса по выбору памятника для установки на Лубянке. Ее предлагается создать в составе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Предлагаю создать рабочую группу по наблюдению за проведением опроса и пригласить туда представителей всех заинтересованных сторон – «Офицеров России», РПЦ, Российского военно-исторического общества, представителей фракций в Мосгордуме», — отметил Венедиктов.

Он подчеркнул, что это поможет организовать наблюдение за тем, как будет проходить опрос, и доложить о его результатах. Письма с просьбой организовать опрос из ОП Москвы направят заместителю мэра, руководителю аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной и председателю ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» Владимиру Дудочкину.

В мэрии Москвы уже пообещали рассмотреть предложение городской ОП. «Как предложение поступит, мы проведем опрос», — сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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С чего все началось

Толчком для проведения опроса стало обращение о возвращении памятника Феликса Дзержинскому на Лубянскую площадь, которое подписали писатели, блогеры и журналисты. Среди них — Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Сергей Аксенов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт, Семен Пегов, Петр Лидов, Герман Садулаев, Алексей Гинтовт и другие. СМИ сообщили о нем 8 февраля.

Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника было адресовано правительству и мэрии Москвы. В нем отмечается, что с момента установки в 1958 году в центре архитектурного ансамбля Лубянки работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова стала частью исторического и культурного ландшафта Москвы.

Сейчас же, по мнению авторов обращения, на месте памятника «зияет совершенно неправильная и ничем не заполненная пустота».

«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», – говорится в обращении.

Авторы инициативы отмечают, что Феликс Дзержинский как политический и государственный деятель до сих пор остается спорной фигурой, однако скульптура работы Вучетича и Захарова как памятник трагической и великой эпохи революций и потрясений — «абсолютно бесспорен».

По их мнению, возвращение памятника Феликсу Дзержинскому работы Вучетича на исторически обусловленное место его установки, на Лубянскую площадь, не подменяет установленный на этой же площади Соловецкий камень, а, напротив, дополняет его.

«Потому что это всего лишь разные грани истории нашей страны. Которую надо любить и принимать такой, какая она есть», – считают инициаторы обращения.

«Неправильная» пустота

Далеко не все согласны как с тем, что Феликс Дзержинский достоин памятника на Лубянке, так и с тем, что голосование в том виде, в каком его пытаются провести, стоит устраивать. Как говорит в беседе с РИАМО координатор «Архнадзора» и член президентского Совета по правам человека Константин Михайлов, в голосовании, предложенном ОП Москвы, слишком мало вариантов — могло быть гораздо больше.

«Во-первых, нет варианта просто оставить площадь в том виде, в котором она есть сегодня. Непонятно, кто вообще сказал, что на ней обязательно должен стоять какой-нибудь монумент. Во-вторых, фигура Александра Невского, случайно и ситуативно возникающая в качестве противопоставления Дзержинскому, — это очень странно», — говорит эксперт.

По мнению Михайлова, памятник не может располагаться просто по принципу, что где-то есть свободная площадь, куда его можно приткнуть. У Александра Невского как исторической персоны в Москве есть вполне определенный локус, оправданный географически. Он находится в северо-западном направлении из центра, по дороге в Санкт-Петербург, куда были по решению Петра Великого перевезены мощи Александра Невского.

«Этот локус базируется в районе нынешней Миусской площади, где стоял великолепный собор Святого Александра Невского, взорванный в советские годы. И улица там до сих пор носит имя Александра Невского. Какое отношение он имеет к Лубянской площади и ее окрестностям — совершенно непонятно». — отмечает Михайлов.

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Другие варианты

Как говорит собеседник РИАМО, за чертой голосования осталась фигура Ивана III. При чем поставить памятник ему на Лубянской площади предлагала группа авторитетных культурных и общественных деятелей.

Не рассматривают в ОП и тот вариант, который, по мнению Михайлова, мог бы снизить градус социального и политического напряжения вокруг Лубянской площади. Речь идет о хотя бы частичном возвращении к ее историческому облику. Так, неоднократно обсуждалась возможность вернуть на площадь фонтан, который стоял в ее центре.

«Но надо понимать, что это была совсем другая Лубянка, куда более камерная и небольшая, с иной застройкой. Я считаю, что оптимальный вариант — это возврат фонтана, но с частичным восстановлением исторического ансамбля этой площади, которая была одной из красивейших в Москве. Я имею ввиду застройку ее западного фронта», – объясняет эксперт.

По словам Михайлова, в советские годы были утрачены входившие в западный фронт Лубянской площади Никольские ворота и угловая башня Китай-Города, выходившая на ту же площадь. Был уничтожен фрагмент стены с аркой Владимирских ворот и церковь Владимирской иконы Божьей матери, примыкавшая к башне Никольских ворот. Места этих снесенных архитектурных памятников не заняты и не застроены — их можно восстановить.

Как считает эксперт, в результате Москва получила бы замечательный ансамбль, вместе с которым возвращение фонтана в центр Лубянской площади было бы оправданным, логичным и гармоничным решением. Эта группа была бы прекрасным сопровождением для общественного пространства пешеходной Никольской улицы, ведущей к Кремлю. К тому же Москва получила бы отличный туристический объект.

При этом, отмечает Михайлов, такой подход мог бы примирить условных либералов и консерваторов: и те, и другие вряд ли стали бы возражать против возрождения исторического фрагмента Москвы. А голосование, в котором соревнуются персонажи древнерусской и советской культуры, лишь усиливает разногласия в обществе.

«На месте московских властей я бы хорошо подумал, что делать с Лубянской площадью, ведь ее облик в результате будет определен на десятилетия вперед. Принимая решение о ее судьбе, надо четко понимать, что мы хотим там сделать и что это будет означать», — заключает собеседник РИАМО.

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Вернуть или поставить точку?

Громкая инициатива ОП Москвы вызвала бурные обсуждения в соцсетях, разделив пользователей на два лагеря. Вот цитаты из самых ярких постов в Instagram, посвященных будущему памятника на Лубянской площади.

Роман Ермаков @ermakov_roman_ считает, что точка в этом вопросе уже давно поставлена и возвращать памятник не нужно:

«Мне симпатизирует вариант сохранения площади без монумента.

Сохранение памяти о некогда принятом решении это тоже часть истории. Но без информационного символизма, в городской среде такого масштаба память места сохранить сложно. Поэтому мое предложение о размещении на месте памятника черного круга символизирует след от некогда стоящего монумента и точку в этом вопросе. А небольшой наклон плоскости круга говорит о нестабильности в исторической ретроспективе».

Андрей Макаренко @makarenkoak.official придерживается противоположного мнения:

«Сегодня с @mosavenger дошли до памятников Сталину и Дзержинскому, провели дискуссию и пришли к решению, что памятник «железном Феликсу» нужно возвращать на историческое место».

Писатель и политический деятель Захар Прилепин @zakharprilepin считает, что с помощью голосования москвичи выбирают не просто историческую фигуру, которая украсит Лубянскую площадь, а «продлевается ли 91-й, или – хватит»:

«При всем огромном почтении к фигуре святого князя Невского, мы должны отстоять Дзержинского как символ преодоления хаоса, символ победы над разрухой и беспризорностью, как символ десятков раскрытых заговоров, сплетенных мировыми разведками против Советской России».