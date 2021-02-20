РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 фев. Десятый арбитражный апелляционный суд вынес решение по жалобе ООО «ЭкоПолигон-Щелково», которое эксплуатировало полигон ТКО «Сабурово», компания пыталась уйти от возмещения вреда, нанесенного в ходе эксплуатации объекта, однако суд подтвердил законность требований Минэкологии региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии уличило ООО «ЭкоПолигон-Щелково» в нарушениях еще в 2018 году, когда в полномочия ведомства входил надзор за действующими объектами обращения с отходами.

«Три года назад инспекторы эконадзора обнаружили ряд серьезных нарушений в ходе эксплуатации полигона. Наиболее серьезным из них стало отсутствие системы сбора фильтрата, что привело к многочисленным разливам ядовитой жидкости. Компания-эксплуатант была оштрафована, рассчитали ущерб, нанесенный почвам, который составил почти 8,2 миллиона рублей», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Тогда же Минэкологии подало иск в Арбитражный суд Московской области с требованием возмещения ущерба. Рассмотрение длилось несколько месяцев и завершилось в пользу министерства. Ответчик подал апелляционную жалобу, однако суд высшей инстанции отказал в удовлетворении требований компании-нарушителя и подтвердил правоту Минэкологии.

Полигон «Сабурово» был закрыт в прошлом году, теперь предстоит его рекультивация. Отходы, которые раньше размещались здесь, направляются на перерабатывающий комплекс «Север».