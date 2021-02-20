РИАМО - 20 фев. С 24 февраля дополнительные остановки на станциях Ашукинская, Калистово, Радонеж, Абрамцево, Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская, 43 километр, Лось, Яуза, Москва-3 включили в маршруты ряда пригородных электропоездов Ярославского направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

13 поездов будут останавливать на остановочном пункте Лось в часы пик, а вечером – 5 поездов. По одному поезду добавили в ночное и дневное время.

«В обратном направлении в вечерние часы пик остановки на остановочном пункте Лось появятся у 4-х поездов, а еще у 1-го поезда – одновременно на остановочный пункт Лось и Москва-3. Также утром 1 поезд будет останавливаться на остановочных пунктах: Ашукинская, Калистово, Радонеж, Абрамцево, 1 поезд – на остановочный пункт: Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская, 43 километр», - говорится в сообщении.

Какие станции МЦД откроют в 2021 году>>

Подробная информация по всем маршрутам:

6083 Пушкино – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 23:46, будет останавливаться на станции Лось в 00:10.

6205 Сергиев Посад – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 05:19, будет останавливаться на станции Лось в 06:27.





6061 Пушкино – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 06:27, будет останавливаться на станции Лось в 06:52. Электропоезд курсирует по рабочим дням.





6901 Мытищи – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 07:04, будет останавливаться на станции Лось в 07:11. Электропоезд курсирует по рабочим дням.





6209 Сергиев Посад – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 06:16, будет останавливаться на станции Лось в 07:29. У электропоезда отменяется остановка на станции Яуза в 07:39.





6063 Пушкино – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 07:14, будет останавливаться на станции Лось в 07:39. Электропоезд курсирует по рабочим дням.





6703 Фрязево – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 06:19, будет останавливаться на станции Лось в 07:45.





6065 Пушкино – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 07:41, будет останавливаться на станции Лось в 08:07. Остановка на станции Яуза в 08:16 отменяется.





6067 Пушкино – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 08:04, будет останавливаться на станции Лось в 08:30. Остановка на станции Лосиноостровская в 08:31 отменяется.





6511 Болшево– Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 08:19, будет останавливаться на станции Лось в 08:35.





6215 Сергиев Посад – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 07:36, будет останавливаться на станции Лось в 08:41.





6311 Александров – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 06:59, будет останавливаться на станции Лось в 08:53. Остановка на станции Яуза в 09:03 отменяется.





6105 Софрино – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 06:59, будет останавливаться на станции Лось в 09:12. Остановка на станции Яуза в 09:22 отменяется.





6903 Мытищи – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 09:10, будет останавливаться на станции Лось в 09:20.





6525 Болшево– Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 09:15, будет останавливаться на станции Лось в 09:33. Электропоезд курсирует по рабочим дням.





6523 Болшево– Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 14:17, будет останавливаться на станции Лось в 14:35. Электропоезд курсирует по рабочим дням.





6907 Мытищи – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 17:00, будет останавливаться на станции Лось в 17:06.





6913 Мытищи – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 20:39, будет останавливаться на станции Лось в 20:46. Электропоезд курсирует по рабочим дням.





6057 Пушкино – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 21:34, будет останавливаться на станции Лось в 22:00. Электропоезд курсирует по рабочим дням.





6157 Софрино – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 21:23, будет останавливаться на станции Лось в 22:06.





6345 Балакирево – Москва (Ярославский вокзал), время отправления – 20:28, будет останавливаться на станции Лось в 22:46.





6682 Москва (Ярославский вокзал) – Монино, время отправления – 05:23, будет останавливаться на станции Лось в 05:45.





6306 Москва (Ярославский вокзал) – Александров 1, время отправления – 07:34, будет останавливаться на по станции Ашукинская в 08:47, Калистово в 08:51, Радонеж в 08:54, Абрамцево в 08:57.





6208 Москва (Ярославский вокзал) – Сергиев Посад, время отправления – 08:05, будет останавливаться на станции Заветы Ильича – 08:41, Правда – 08:45, Зеленоградская – 08:49, 43 километр– 08:52.





6526 Москва (Ярославский вокзал) – Болшево, время отправления – 12:56, будет останавливаться на станции Лось в 13:20. Электропоезд курсирует по рабочим дням.





6908 Москва (Ярославский вокзал) – Мытищи, время отправления – 16:17, будет останавливаться на станции Яуза в 16:28, Лось в 16:38.





6910 Москва (Ярославский вокзал) – Мытищи, время отправления – 17:33, будет останавливаться на станции Лось в 17:57.





6850 Москва (Ярославский вокзал) – Фрязино, время отправления – 17:57, будет останавливаться на станции Лось в 18:20.





6724 Москва (Ярославский вокзал) – Фрязево, время отправления – 18:57, будет останавливаться на станции Лось в 19:18.





6518 Москва (Ярославский вокзал) – Болшево, время отправления – 19:15, будет останавливаться на станции Москва 3 в 19:21, Лось в 19:34. Электропоезд курсирует по рабочим дням.





6914 Москва (Ярославский вокзал) – Мытищи, время отправления – 19:58, будет останавливаться на станции Лось в 20:18. Электропоезд курсирует по рабочим дням.