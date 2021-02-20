РИАМО - 20 фев. Объявлен электронный аукцион на выполнение второго этапа работ по благоустройству пешеходной зоны «Родина Павловопосадского платка» в подмосковном Павловском Посаде, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике в регионе.

«Опубликована закупка на благоустройство пешеходной зоны «Родина Павловопосадского платка» в городе Павловский Посад», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благоустройство пройдет на улица Герцена, Кирова, Каляева, в проезде Каляева и переулке Герцена, а также на территории музейно-выставочный центра «Чудо-шаль». Завершить благоустройство планируется в 2021 году.

Одной подмосковной компании неправомерно отказали в участии в этом аукционе в начале февраля. Антимонопольная служба потребовала, чтобы администрация Павловского Посада устранила нарушение.

Благоустройство будет проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Пешеходная зона включена в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет бюджета.​