РИАМО - 20 фев. Минфин России предлагает распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов, проект выставили на общественное обсуждение, сообщается на сайте ведомства.

«Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия», - сказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

Моисеев подчеркнул, что снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению. За время действия программы выдано 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 миллиарда рублей.​

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