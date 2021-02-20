РИАМО - 20 фев. В поликлиниках Подмосковья открыто 203 пункта вакцинации от коронавирусной инфекции, где желающие могут сделать прививку отечественной вакциной «Спутник V», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мы видим, как растет число желающих сделать прививку от Covid-19, поэтому стремимся сделать вакцинацию максимально удобной и доступной для всех. Сначала мы открыли 93 пункта вакцинации, на данный момент их уже более 200», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она напомнила, что сделать прививку от Covid-19 также можно в пунктах вакцинации в торговых центрах и мобильных комплексах в регионе.

Для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

Запись на вакцинацию проводится на портале госуслуг, по телефону «122», в поликлиниках и МФЦ.

Выбор наиболее удобного пункта возможен с помощью интерактивной карты.

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Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

- Свыше 200 пунктов вакцинации от Сovid‑19 работают в поликлиниках Подмосковья. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.