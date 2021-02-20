РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. В микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи на месте снесенного аварийного здания на улице Центральной планируют построить новый магазин, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева совместно с администрацией Балашихи продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории городского округа.

«В микрорайоне Кучино на улице Центральная было выявлено два аварийных объекта - нежилые здания, ранее использованные как объекты торговли, общей площадью порядка 540 квадратных метров. В результате работы было принято решение об их ликвидации. На сегодняшний день участок уже свободен от построек», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что на месте сноса собственником планируется строительство нового магазина.

За три года на территории Балашихи было выявлено 163 объекта незавершенного строительства, из них 88 самовольных построек. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 71 объект, что составляет порядка 44% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.