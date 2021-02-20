РИАМО - 20 фев. Пропускная способность участка железной дороги Каланчевская — Курская вдвое увеличится после реконструкции, которую планируется завершить в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Длина участка составляет четыре километра. Здесь реконструируют существующие железнодорожные путепроводы на Комсомольской площади и в Южном проезде, построят три железнодорожных эстакады», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что фактически предстоит заново построить станцию Каланчевская, которая превратится в крупный транспортный узел. Пассажиры смогут совершать здесь пересадку между МЦД-2 и МЦД-4.

В настоящее время работы завершены на 45%. Завершение реконструкции участка и станции Каланчевская планируется в 2023 году.

Бочкарев отметил, что на Каланчевской пройдет реконструкция двух платформ, на которых установят навесы от непогоды, информационные стелы, табло и современное светодиодное освещение. В подэстакадном пространстве появятся пассажирский вестибюль с туалетами, эскалаторами и лифтами для маломобильных людей.

В ходе работ будут применены технологии бесстыкового «бархатного» пути. Специалисты также уложат противовибрационные маты и установят шумозащитные экраны.

В настоящее время также запланирована и модернизация улично-дорожной сети, в рамках которой реконструируют автомобильный путепровод на улице Казакова.