РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. Психоневрологический диспансер на Советской улице подмосковной Балашихи после временного перепрофилирования под инфекционное отделение для больных Covid-19 возобновил штатную работу, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Здание психоневрологического диспансера Балашихи было временно перепрофилировано под стационар для лечения пациентов с коронавирусом.

«Уважаемые жители городского округа Балашиха! В связи со снижением темпа заболеваемости коронавирусом психоневрологический диспансер по адресу: улица Советская, 48 возобновил свою работу в штатном режиме», - говорится в сообщении.

По всем вопросам работы медучреждения можно обратиться по телефону: 8(495)529-01-11.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>