РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске прошла акция «Будь внимателен на дороге», в ходе которой школьникам рассказали об ошибках во время перехода проезжей части и подарили тематические сувениры, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Госавтоинспекторы Подольска совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Подольску и молодежного центра «Ровесник» провели с учениками средней школы №13 акцию «Будь внимателен на дороге».

«Сотрудник группы пропаганды БДД Госавтоинспекции Подольска рассказала ученикам школы об опасности невнимательного перехода через проезжую часть и совершаемых ошибках. Ребята правильно отвечали на вопросы инспектора и не стесняясь задавали вопросы. Все школьники получили от представителей центра «Ровесник» тематические сувениры, а самых активных учеников наградили автоинспекторы и члены Общественного совета за участие в городских мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожного травматизма», - говорится в сообщении.

В финале встречи школьники присоединились к региональному социальному раунду по безопасности дорожного движения «Стоп-гаджет!», сделав тематические фото.