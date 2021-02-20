РИАМО - 20 фев. Свыше 4 тысяч человек будут обеспечивать безопасность на футбольных матчах в Москве 20 и 21 февраля, игры пройдут на стадионе «Динамо», ВЭБ Арена и «Локомотив», сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В субботу на центральном стадионе «Динамо» в Петровском парке встретятся команды «Динамо» и «Спартак». 21 февраля ЦСКА встретит «СКА-Хабаровск» на домашнем стадионе ВЭБ Арена, а команды «Локомотив» и «Тамбов» сыграют на стадионе «Локомотив».

«Стадионы и прилегающую к ним территорию в целях обеспечения антитеррористической безопасности заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители ГУ МЧС России по городу Москве», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности во время футбольного матча «Динамо» - «Спартак» задействуют наряд численностью свыше 2 тысяч человек.

Следить за соблюдением порядка во время матча на стадионе «Локомотив» будет более 900 человек. Для обеспечения безопасности во время игр между ЦСКА и «СКА-Хабаровск» задействуют более 600 сотрудников.