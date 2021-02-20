РИАМО - 20 фев. Подмосковные врачи вылечили за сутки от коронавирсуной инфекции 603 человека, всего выздоровел после заболевания 170 621 пациент, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 208 899 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4423 человека», — говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовали при любых симптомах простудных заболеваний вызвать врача на дом.

В Московской области проводится кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку от Covid-19 можно на бесплатной основе.

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Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

- Свыше 200 пунктов вакцинации от Сovid‑19 работают в поликлиниках Подмосковья. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.