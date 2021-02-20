РИАМО - 20 фев. В столичном районе Черемушки на улице Гарибальди начался переезд жителей в новый дом, возведенный по программе реновации, это уже вторая новостройка в районе, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Двухсекционный 10-этажный дом построили по индивидуальному проекту. На первом этаже располагаются нежилые помещения, у всех квартир — улучшенная отделка по московскому стандарту реновации.

«Жителям дома №17, корпус 2, выдадут смотровые ордера в расположенной в непосредственной близости новостройке. В дом №17 на улице Гарибальди запланировано переселение 208 жителей из 80 квартир», — сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Центр информирования населения располагается на первом этаже введенного ранее стартового дома на улице Профсоюзная, 32.

По словам Левкина, дом на улице Гарибальди расселят одним из первых и снесут на первом этапе программы реновации.

Всего в Черемушках до 2024 года предстоит расселить и демонтировать семь домов, в которых проживает 1,7 тысячи человек.