РИАМО - 20 фев. Производственную зону №63 «Выхино» реорганизуют в рамках комплексного развития в московском районе Выхино-Жулебино, сообщили в Москомархитектуре.

«В рамках реализации проекта комплексного развития территорий на участке промзоны «Выхино» разместятся объекты производственного и общественно-делового назначения — они займут порядка 68 тысяч квадратных метров», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что использование экс-промзон и их реорганизация позволит создать комфортные и современные места для отдыха и работ граждан.

Промзона находится между Волгоградским и Рязанским проспектами, рядом со станциями столичного метрополитена «Юго-Восточная» и «Рязанский проспект». В настоящее время здания на ее территории сдаются в аренду или находятся в обветшалом состоянии.

Общественные обсуждения по данному проекту, в рамках которого предусмотрели и комплексные работы по благоустройству территории, проходят с 17 февраля по 2 марта. Граждане могут задать вопросы консультантам и внести пожелания на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения».

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