РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Жителей поселка Пироговский в городском округе Мытищи поздравили в преддверии Дня защитника Отечества, сообщается на сайте администрации горокруга.

В ЦК «Подмосковье» поселка Пироговский состоялся праздничный концерт, приуроченный к 23 февраля.

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын поздравил всех присутствующих с Днем защитника Отечества.

«Мне кажется, что в наше время 23 февраля перестало быть праздником только мужчин или людей, которые служили в Вооруженных силах. Сегодня это и праздник врачей, которые идут в «красные» зоны, и учителей, которые учат наших детей, и мам, которые воспитывают будущих граждан страны. От всей души поздравляю всех с наступающим праздником», – сказал Перепелицын.

Он наградил почетной грамотой Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» подполковника милиции в запасе Владимира Сапрыкина. Также грамоту вручили гвардии сержанту запаса ракетных войск Игорю Попову.

С приветственным словом выступил заместитель главы администрации округа Евгений Глинкин.

«От лица главы городского округа, от себя лично, поздравляю вас с праздником. 23 февраля – это праздник не только мужчин, но и всех неравнодушных людей, которые стоят на страже интересов нашей Родины. На текущий момент в мире очень непростая обстановка. Поэтому хотелось бы пожелать всем сплотиться и стать едиными духом», – отметил Глинкин.

Он вручил благодарности главы администрации Мытищ. Награды получили лейтенант запаса инженерно-технических войск Олег Курышин, гвардии младший сержант запаса Александр Леничко, а также ефрейтор запаса Валерий Мартынов.

Коллективы ЦК «Подмосковье» подготовили для гостей праздника яркий и насыщенный выступлениями концерт. Воспитанники студий прочитали со сцены стихи на патриотическую тематику, исполнили вокальные и танцевальные номера. Своими талантами зрителей порадовали театральная студия «Софит», молодежный вокально-эстрадный коллектив «Коллаж», студия эстрадного пения «Новые Голоса», образцовый коллектив бального танца «Грация», камерный хор «Гармония» и ансамбль эстрадного танца «Олирия».