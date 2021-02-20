РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 фев. В Королеве открыли мемориальные доски тренерам по хоккею с мячом Виктору Громакову и Юрию Парыгину, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Открытие мемориальных досок прошло на стадионе «Вымпел». На торжественной церемонии присутствовали первый заместитель главы администрации Юрий Копцик, вице-президент Федерации по хоккею с мячом Московской области Игорь Головачев, родственники заслуженных тренеров, хоккеисты из городов Подмосковья.

«Именно здесь, на стадионе «Вымпел», зарождался хоккей с мячом. И сегодня очень приятно, что здесь стоят молодые ребята, которые продолжают заниматься этим видом спорта. Наш стадион был модернизирован и принимает десятки спортсменов, и ребята, которые достойно продолжают славу мастеров, тоже станут чемпионами, я убежден», – сказал Копцик.

После открытия мемориальных досок стартовал традиционный матч памяти Громакова и Парыгина среди команд Московской области.

Виктор Степанович Громаков (1939-2001) – советский хоккеист с мячом, хоккеист на траве, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР (1991), заслуженный тренер РСФСР по хоккею на траве. В высшем дивизионе чемпионатов СССР выступал за королевский «Вымпел» и за курский «Труд». В хоккей на траве играл в составе «Вымпела» и «Фили». Участник чемпионата Европы 1970 года в составе сборной СССР.

Юрий Васильевич Парыгин (1940-2016) – советский и российский хоккеист и тренер, заслуженный тренер РСФСР (хоккей с мячом). Двукратный призер чемпионата СССР. На протяжении многих лет был ведущим игроком королевского «Вымпела». После окончания игровой карьеры тренировал «Вымпел». В футбол играл в дубле московского «Динамо», в хабаровском СКА, «Кайрате». 26 июля 1959 года сыграл один матч в юношеской сборной СССР против Болгарии.