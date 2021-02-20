РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Судом была отправлена под домашний арест подозреваемая в сбыте марихуаны 70-летняя жительница Подольска, а ее дочери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий у одного из домов в микрорайоне Львовский задержали ранее судимую 49-летнюю местную жительницу, сбывшую покупателю два свертка с веществом растительного происхождения.

«Злоумышленница пояснила, что в свертках находится марихуана, которую она взяла для реализации у своей 70-летней матери. В ходе осмотра жилища пенсионерки обнаружены и изъяты два целлофановых пакета, 80 бумажных свертков, две пластиковые банки и зип-пакет с аналогичным содержимым. По результатам химического исследования установлено, что изъятое растительное вещество является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной), общей массой около 2 килограммов», - говорится в сообщении.

В отношении дочери возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), а в отношении ее матери – по статье 3 (положения о приготовлении и покушении к совершению преступления) той же статьи УК РФ.

Судом одной из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй – в виде домашнего ареста.