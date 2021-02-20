РИАМО - 20 фев. Перед Днем защитника Отечества и Международным женским днем логистический центр «Почты России» во Внукове по традиции принимает большой поток почтовых отправлений - люди отсылают родным подарки, а также активно закупаются в интернет-магазинах, сообщили РИАМО в макрорегионе Москва «Почты России».

«Сегодня на участках сортировки посылок и писем работает 150 человек, большая часть которых – женщины. Коллектив в четыре смены обеспечивает круглосуточную работу центра. Ежедневно они обрабатывают порядка 300 тысяч писем, 85 тысяч посылок и 25 тысяч отправлений из-за рубежа», - сказали в столичном филиале почтового оператора.

В «Почте России» также отметили, что именно женщины с легкостью справляются с кропотливой работой по сортировке писем и мелких пакетов. Ведь каждое отправление необходимо отсканировать, а потом положить в определенную ячейку, которых насчитывается более 560 штук.

«Хоть и не военная, но служба. Мы всегда работаем быстро. Почтовые машины приходят несколько раз за смену. Вся почта, которая поступает, буквально через четыре часа уже обработана и продолжает свой путь к получателю. Особенно приятно знать, что мы становимся частью доставки положительных эмоций ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню», - сказала оператор сортировочного центра Анна Соломатина.

Она работает почти три года и очень довольна графиком работы - в свободное время помогает сыну с учебой и вяжет одежду. Постоянные клиенты есть и среди коллег.

В логистическом центре все государственные праздники и выходные дни проходят в обычном рабочем режиме: процесс обработки почты идет непрерывно. В двух корпусах без остановки работают автоматизированные системы сортировки, обмена и транспортировки почты.

«На почте сложно, от этого и интересно. Почта затягивает сразу, я работаю больше 15 лет, и это стало делом моей жизни. К концу отпуска даже уже рвешься на работу», - рассказала Марина Волкова.

Женщина пришла на почту в 2005 году. Сегодня она занимает должность начальника участка обмена, у нее три сына и одна внучка.