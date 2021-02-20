РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Доме культуры «Саввино» подмосковной Балашихи 22 февраля, мероприятие состоится с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Спешим пригласить Вас на очный концерт творческих коллективов ДК «Саввино», посвященный празднованию Дня Защитника Отечества. Ждем вас 22 февраля в 17:00, вход свободный!» – говорится в сообщении.

Концерт состоится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Адрес ДК «Саввино»: Балашиха, микрорайон Саввино, улица 1 Мая, дом 11В.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-495-522-27-50.