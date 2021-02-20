РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 фев. Управляющая организация МУП «Мжрайонный Щелковский водоканал» отчиталась об исполнении требования Госжилинспекции Московской области о ремонте оконной рамы в подъезде многоквартирного дома №9 по улице Зубеева, сообщается на сайте Госжилинспекции.

Ранее житель Щелкова направил заявку в Единую диспетчерскую службу региона, но ее не исполнили. Тогда заявитель подключил к решению вопроса областное надзорное ведомство, направив официальное обращение. Проблема состояла в том, что с окна в подъезде пьяным дебоширом была снята форточка. Она стояла возле него – нужно было просто вернуть ее на место.

«Подобные «недосмотры» со стороны управляющих организаций грозят утратой энергоэффективности, а попросту – тепла в домах. Это совершенно недопустимо, в особенности в отопительный период», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Инспекторы выдали управляющей компании требование об устранении нарушения. Сотрудники УК отремонтировали оконную раму, о чем сообщили в надзорное ведомство, предоставив соответствующий акт.