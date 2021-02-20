РИАМО - 20 фев. Строители завершают монолитные работы на станции «Новаторская» южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Южный участок Большого кольца метро находится в высокой степени готовности. Так, на станции «Новаторская» уже на 92% завершены монолитные работы, ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в первом вестибюле станции уже смонтированы эскалаторы, также ведутся работы по монтажу оборудования тягово-понизительной подстанции.

Он уточнил, что на перегоне между станциями БКЛ «Новаторская» и «Воронцовская» сделали жесткое основание тоннелей. Сейчас там идет проходка последнего тоннеля.

«Система потолка (на станции – ред.) вместе с расположенными светильниками создают эффектную игру света с множеством цветовых оттенков, накладывающихся друг на друга в перспективе», — отметил заммэра.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на других станциях южного участка Большого кольца подземки — «Воронцовская» и «Зюзино» — монолитные работы также завершаются, идет архитектурная отделка.

По его словам, на станции «Воронцовская» рабочие проводят монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции. Левый перегонный тоннель между станциями «Воронцовская» и «Зюзино» готов более чем на 80%.

На южном участке Большой кольцевой линии метрополитена находятся три станции: «Воронцовская», «Новаторская» и «Зюзино». Открытие участка подземки позволит улучшить транспортное обслуживание жителей столичных районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино.

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