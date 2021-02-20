РИАМО - 20 фев. Археологические раскопки на территории Москвы проводятся примерно на 115 площадках, сезон стартует в конце апреля — начале мая, сообщил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

«У нас порядка 115 площадок. Это не только центр, не только Москва по границам МКАД, но и новые присоединенные территории (ТиНАО - ред.). Обо всех находках мы с удовольствием расскажем, когда археологический сезон будет в разгаре», — сказал Емельянов журналистам.

Он напомнил, что археологический сезон начинается, как правило, в конце апреля — начале мая.

При этом глава Мосгорнаследия добавил, что на прошлой неделе на Зубовской улице в центре города нашли вток копья. Это элемент, насаживаемый на обратную сторону древка. Он облегчает втыкание копья в землю и служит дополнительным поражающим элементом.

Также Емельянов представил находки прошлых лет, которые связаны с защитниками отечества. Среди них были пули, наконечники стрел, каменное ядро, японский штык и печные изразцы с изображением воинов.