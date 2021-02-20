РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Объявлен конкурс на выполнение проектной документации и строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Марфино городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Мытищ.​ Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

«Опубликована закупка на выполнение проектной документации и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в городском округе Мытищи», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: село Марфино, улица Зеленая» (ПИР и строительство)».