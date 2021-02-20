РИАМО – 20 фев. Правоохранители задержали генерального директора «Территориальной генерирующей компании 2» Надежду Пинигину в столице, сообщает РИА Новости.

В настоящее время причина, по которой была задержана Пинигина, неизвестна.

«Территориальная генерирующая компания 2» на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России», – говорится в сообщении.

«ТГК-2» занимается реализацией тепла, а именно пара и горячей воды гражданам и производством электрической, а также тепловой энергии. Ее предприятия располагаются в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях страны, а также в столице Северной Македонии Скопье.