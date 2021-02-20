РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. В подмосковных Люберцах в субботу проходит традиционный чемпионат по пулевой стрельбе их боевого пистолета Макарова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Чемпионат проходит в тире МУ МВД России «Люберецкое».

«Сегодня у нас в шестой раз проводится чемпионат по пулевой стрельбе их боевого пистолета Макарова. Без тренировки утрачиваются навыки, нужно пристреляться, почувствовать оружие. Спортивная стрельба - сложный спорт, а из боевого оружия стрелять еще сложнее», - сказал Ружицкий.

В чемпионате участвуют команды МУ МВД России «Люберецкое» и Общественного совета при МУ МВД, администрации Люберец, спорткомитета, Люберецкой городской прокуратуры, Росгвардии, Народной дружины. В каждой команде - по три человека.

Лучших стрелков наградят почетными грамотами.