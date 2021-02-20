РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Коллектив врачебно-физкультурного диспансера Люберецкой областной больницы наградили почетной грамотой Совета депутатов городского округа за добросовестный труд, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Награждение состоялось во время встречи сотрудников диспансера с депутатом Дмитрием Крестининым, на которой он отчитался о работе за 2020 год в трех избирательных округах.

«Сотрудники врачебно-физкультурного диспансера ГБУЗ Московской области «Люберецкая областная больница» награждены почетной грамотой Совета депутатов «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы здравоохранения городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.

Кроме того, грамоту «За добросовестный труд и большой вклад в развитие системы здравоохранения городского округа Люберцы» вручили заведующему Александру Игумнову и благодарственное письмо - старшей медицинской сестре Елене Бураченковой.

Также на встрече обсудили насущные проблемы коммунального хозяйства, транспортной сферы, вопросы развития здравоохранения и спортивной медицины в округе.