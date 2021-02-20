РИАМО - 20 фев. Мосгорсуд в субботу признал законным решение о замене условного срока на реальное лишение свободы оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше», передает ТАСС.

При этом Навальному зачли дополнительные 1,5 месяца нахождения под домашним арестом в общий срок отбывания наказания.

«Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — сказал судья Дмитрий Балашов.

С учетом отбытого наказания блогер проведет в колонии 2,5 года.

Навальный был задержан по требованию ФСИН в январе этого года после возвращения из Германии. Второго февраля суд заменил ему условный срок на реальный — 3,5 года колонии.

Алексея Навального и его брата Олега в 2014 году признали виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Навальный получил условный срок, его брат — 3,5 года колонии.​​