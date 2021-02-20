РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 фев. В Щелкове ищут 20-летнюю девушку, местоположение которой неизвестно с 9 февраля, сообщается на странице «Инфог Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Разыскивается Нуриса Турдубаева. С 9 февраля 2021 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза синие», - говорится в сообщении.

На девушке были надеты светло-розовая куртка ниже колена с капюшоном, бежевая кофта, черные брюки, черные ботинки, черная шапка с помпоном.

Всем, кто владеет информацией о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 и 112.