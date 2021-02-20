РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. В субботу отмечается 72-я годовщина формирования Главного военного клинического госпиталя Росгвардии в подмосковной Балашихе, с марта 2020 года часть отделений медучреждения была перепрофилирована - основные силы направили на борьбу с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

В состав главного госпиталя Росгвардии - современного многопрофильного медицинского центра, в котором работают уникальные специалисты, входят 4 специализированных центра, 32 лечебных, 10 диагностических отделений и медицинский отряд специального назначения.

«С марта 2020 года часть отделений перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В них оборудованы специальные палаты с централизованной системой подачи кислорода, во многих установлены аппараты искусственной вентиляции легких. Оперативный штаб госпиталя с первых дней разработал и внедрил оптимальную маршрутизацию комплексного обследования пациентов с Covid-19 или подозрением на него», - говорится в сообщении.

По решению оперативного штаба в госпитале действуют медицинские бригады, которые сменяются раз в две недели. Обучение врачей и медицинских сестер правилам работы с больными новой коронавирусной инфекцией было организованно в кратчайшие сроки. Сертификат об освоении интерактивного образовательного модуля по работе с Covid-19 получили более 800 медицинских работников.

«Врачи в погонах до сих пор находятся на передовой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. За самоотверженность в борьбе с Covid-19 девять медицинских работников госпиталя отмечены государственными и ведомственными наградами. Еще 12 врачей представлены к наградам», - добавляется в материале.

В составе Главного военного клинического госпиталя Росгвардии работают 23 заслуженных врача РФ, 10 заслуженных работников здравоохранения РФ, 5 докторов и 38 кандидатов медицинских наук.

Госпиталь способен принимать пациентов с различными заболеваниями внутренних органов, современной боевой травмой и патологией, имеет отделения диагностики, хирургического и терапевтического профиля.

Здесь установлено современное лабораторное оборудование, ультразвуковая и рентгеновская диагностическая аппаратура, магнитно-резонансный и компьютерный томограф, аппаратура для проведения функционального исследования сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.