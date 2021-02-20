РИАМО - 20 фев. Курс российского рубля немного снизился к евро и укрепился по отношению к доллару на торгах Московской биржи в субботу, передает Газета.ru.

«Курс доллара опустился на 2 копейки, до 74,11 рубля. Евро поднялся на 3 копейки, до 89,86 рубля», — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что возврат нацвалюты к показателю 73 рубля за доллар возможен на следующей неделе.

Российский рубль подвержен колебанию на фоне позитивного закрытия мировых рынков днем ранее и ослабления санкционных рисков.​