РИАМО - 20 фев. На северо-востоке столицы построили жилой дом по программе реновации, две квартиры в новостройке с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой оборудовали для маломобильных жильцов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Бутырский, микрорайон 78, корпус 66, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время готовятся документы для ввода новостройки в эксплуатацию», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В доме, состоящем из двух секций, расположилось 257 квартир, а именно 36 – однокомнатных, 187 – двухкомнатных и 34 – трехкомнатных. Новостройку возвели по индивидуальному проекту.

Во всех квартирах дома жильцов ожидает улучшенная отделка по стандартам программы. На первом этаже расположились вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, хранения уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков и группа лифтов с визуальными и тактильными средствами информации.

Здесь же разместятся аптеки, магазины, кафе, секции для детей. Дом оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Территория у дома озеленена и благоустроена. Во дворе есть детская и спортивная площадки.