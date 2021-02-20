РИАМО - 20 фев. Грузовой автомобиль застрял на трамвайных путях и заблокировал движение городских трамваев №№ 3 и 16 в районе Нижних Котлов по Варшавскому шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение городского транспорта было остановлено на 40 минут. В настоящее время оно восстановлено.

«Экипаж дорожного патруля помог вытащить автомобиль с путей. Нарушителя ждет штраф за задержку трамваев», – говорится в сообщении.

Департамент попросил водителей личного и грузового транспорта не выезжать на трамвайные пути и не мешать работе столичного транспорта.