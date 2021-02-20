РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. Люберецкие автоинспекторы рассказали школьникам про факторы, которые могут повлиять на дорожную обстановку, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят открытые уроки по безопасности с рассмотрением ситуаций, из-за которых школьники чаще всего становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.

«Автоинспекторы выступили перед детьми в рамках социального раунда «Стоп – гаджет!». Обсуждение опасности мобильных устройств во время участия в дорожном движении стало главной темой урока», – говорится в сообщении.

Дорожные полицейские напомнили юным пешеходам правила перехода проезжей части, а также рассказали про факторы отвлечения, которые могут повлиять на дорожную обстановку. Также они озвучили то, как наушники, мобильные телефоны и планшеты снижают внимание пешеходов, и призвали школьников не пренебрегать своей безопасностью.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции ответили на вопросы юных участников дорожного движения и вручили всем присутствующим полезные аксессуары безопасности.