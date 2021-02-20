РИАМО - 20 фев. Данные об ООО «Арт-Строй» попадут в реестр недобросовестных поставщиков из-за того, что компания нарушила условия контракта на ремонт автомобильной дороги в городском округе Шаховская, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Контракт с фирмой заключила администрация городского округа.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, расположенной в селе Раменье», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России компания не представила подтверждение устранения нарушений в установленный срок.