РИАМО - 20 фев. Гроб с телом известного советского и российского актера театра и кино Андрея Мягкова вынесли из здания Московского художественного театра имени Чехова под громкие и продолжительные аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

На улице выстроилась очередь из поклонников и родственников легендарного актера. Люди не переставали аплодировать, пока машина с гробом не отъехала от здания театра.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет. Причиной смерти народного артиста РСФСР стала острая сердечная недостаточность. В последнее время он вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного театра.

Актер родился в Ленинграде в 1938 году. Он сыграл роли в популярных советских фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и других.

Каким запомнят Мягкова

В день кончины Мягкова президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выразили свои соболезнования родственникам артиста. Партнерша Мягкова по культовому фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска не смогла сдержать слез, узнав о смерти артиста.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач отмечал, что Мягков был настоящей «актерской глыбой». Коллеги артиста по театральной сцене запомнили его как профессионала, выдающегося педагога, интеллигентного, скромного, невероятно честного человека с чувством юмора.

Теплые слова о Мягкове прозвучали и на церемонии прощания в театре. Заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий зачитал перед собравшимися телеграмму от столичного градоначальника. Собянин подчеркнул, что Мягков оставил яркий след в истории российского искусства и снискал заслуженную любовь миллионов людей.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что в последние годы Мягков редко снимался в кино, потому что был очень требовательным к материалу, который ему предлагали. В конце жизни артист жил уединенно со своей супругой, актрисой Анастасией Вознесенской.

Герасимов также отмечал, что Мягков оставил большое наследие, поэтому заслуживает того, чтобы его память была увековечена.

«Я уверен, что на доме, где он жил, появится памятная доска, что там жил такой уникальный человек», — подчеркивал Герасимов.