РИАМО - 20 фев. Московская прокуратура предостерегла об административной ответственности за призывы к участию в массовых мероприятиях, которые организуются с нарушением порядка проведения митингов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В связи с распространением призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура города Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий», — говорится в сообщении.

Призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, которое предусмотрено статьей 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Данные призывы могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.