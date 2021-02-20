РИАМО - 20 фев. «Мострансавто» направит в Одинцовский городской округ 14 автобусов большого класса, они будут работать на шести маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Автобусы моделей ЛиАЗ-529265-03 и ЛиАЗ-5250 распределят по маршрутам №22 «Ершово – Звенигород – станция Голицыно», №23 «станция Звенигород – Андреевское – Дяденьково», №25 «станция Звенигород – Фуньково – Сурмино», №50 «Звенигород (квартал имени Маяковского) – станция Одинцово», №51 «станция Звенигород – Хотяжи», №1054 «Звенигород (квартал имени Маяковского) – Николина гора – станция Одинцово», - говорится в сообщении.

На данных маршрутах пассажирам предоставляют социальные льготы.

В автобусах есть аппаратура для безналичной оплаты проезда, тахограф, системы видеонаблюдения и навигации, мягкие сиденья и электронные рейсоуказатели.

Все автобусы каждый день проходят предрейсовый техосмотр и контроль техсостояния при возвращении в автопарк. Водителей осматривают доктора.

Из-за пандемии коронавируса пассажирам следует находиться в салоне автобусов в масках и перчатках. Их можно купить у водителя.